Сумський футзаліст забив за збірну на ЄВРО-2022 Збірна України (U-19) стартувала із впевненої звитяги над Андоррою.

Підопічні Віталія Одегова розпочали свій шлях основним раундом Євро-2022 з перемоги у матчі групи 6 основного раунду юнацького Євро-2022.

Стартова десятихвилинка у зустрічі пройшла у рівній боротьбі. Обидві збірні мали моменти, але кіпери надійно грали на останньому рубежі. Андорці напрочуд активно пресингували нашу команду й вибігали у контратаки. Втім, у другій половині тайму перевага українців почала ставати більш вагомою. Тож, голи стали питанням часу.

Зрештою, «синьо-жовтим» вистачило всього 48 секунд, аби відзначитися одразу тричі. Лік голам відкрив Лутай, а потім Дичук і Британ по черзі забивали і асистували один одному.

Старт другої двадцятихвилинки приголомшив українських вболівальників. Впродовж 55-ти секунд андорці двічі відзначилися й зусиллями Переса і Блата скоротили різницю до мінімуму.

Підопічні Віталія Одегова зуміли заспокоїти гру, а потім почали змінювати рахунок на табло. За 2,5 хвилини українці розіграли чудову комбінацію. Дичук вивів Ткачука на порожні ворота, а Андрій не схибив.

На 26-ій хвилині Блат отримав повторне попередження, а українці отримали шанс реалізувати більшість. Ним скористався Британ, який оформив дубль. Після цього андорці підсіли, а наші співвітчизники відзначилися ще двічі. Гуйван далеким вкиданням вивів сумчанина Олександра Сметаненка віч-на-віч з Понсом й стовп нашої збірної впевнено реалізував свій шанс, а за 30 секунд Малиновський асистував Лутаю, який оформив дубль.

Наступний гол знову припав на гру у більшості. Понс зніс Сметаненка й отримав друге попередження. «Синьо-жовті» вдруге покарали суперника під час гри 4х3. Знову у ролі асистента виступив Малиновський, а дубль оформив Дичук.

Відзначимо, що за 8,5 хвилин до завершення номінальні гості почали грати з п’ятим польовим, роль якого виконував Новіс. Одного разу українці скористалися відсутністю воротаря на останньому рубежі. Гуйван вдруге віддав результативну передачу, а Британ відправив м’яч у порожні ворота, оформивши хет-трик.

Гру з п’ятим польовим після виходу Дяченка відпрацювала й команда Віталія Одегова. Одного разу українцям вдалося розтягнути оборону суперника, і Ткачук з двох спроб переграв Гутьєрреса, оформивши ще один дубль у цій зустрічі.

Тож, українці переграють суперника з рахунком 10:2 й захоплюють лідерство у групі 6. Сьогодні команда Віталія Одегова зіграє проти Бельгії. Початок зустрічі о 16:00.

Україна (U-19) – Андорра (U-19) – 10:2 (3:

Голи: Лутай (16, 29), Дичук (17, 34), Британ (17, 27, 35), Ткачук (24, 39), Сметаненко (28) – Перес (21), Блат (21)

АФУ



