Рашисти зруйнували психоневрологічний інтернат на Сумщині: троє пацієнтів поранено Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:00 3 липня 2022

Сьогодні росія знову використала заборонену зброю на Сумщині.

Протягом дня росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру.

Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

З пів на десяту ранку по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Всього 120 пострілів (приходів). Згорів один автомобіль.

О 09.45 також по околицям одного з сіл Зноб-Новгородської громади був мінометний обстріл, 20 приходів.

Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач.

Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.

З пів на першу у напрямку м. Білопілля з території рф було 10 приходів із САУ, після цього - ще вогонь із міномету.

У цей же час тривав мінометний обстріл Хотінської громади, 30 прильотів. А з шістнадцятої години - ще 20 мін.

Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас. Наслідки уточнюються.

О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини - накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали - це мирні люди, пацієнти інтернату. Наразі вони в лікарні.