Причину вибухів в російських містах пояснюють в Офісі Президента Сьогодні зранку росія заявила про обстріл прикордонних з Сумщиною російських населенних пунктів. Звинуватили в цьому традиційно Україну.

В ОП назвали чотири головні причини таких інцидентів. Радник голови ОП Михайло Подоляка дає роз’яснення у Telegram:

"Щодо «хлопків з негативним зростанням» у російських містах.

Війна ж у прямому етері. Тому все можна бачити онлайн. І ми дійсно вже бачили, як російські ракети «бумерангом» повертаються в місце відправлення. Знаємо реальну ціну заявам про «високоточність» російської зброї — Київ, Кременчук, Одеса тільки останні приклади… Та чудово розуміємо логіку дій російського командування (точніше, її відсутність).

Тож маю чотири прості пояснення «бавовни» в російських прифронтових містах.

Перше: атака своїх міст (коли росіяни жаліли своїх співвітчизників?) власними ракетами в якості провокації, аби звинуватити Україну в обстрілі російських міст та зірвати постачання західної зброї. Примітивно, але абсолютно у стилі сучасної російської ідіо-пропаганди…

Друге: в «інтелектуальних» операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де в нормальних людей знаходяться інші частини тіла. Тому все починає горіти…

Третє: обов’язкова карма. Маріуполь, Кременчук, Сергіївка, Чортків, Харків, Буча, Сєвєродонецьк — зло завжди має наслідки. І завжди треба платити за рахунками…

Четверте: Божий промисел. Тому що не можна бути такими брехливими пекельними чортами…

Якщо вам здається, що якісь дії російської армії суперечать здоровому глузду, то пам‘ятайте — вся ця війна суперечить здоровому глузду. Бо сучасна Рф — це взагалі не про здоровий глузд".