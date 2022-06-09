В Охтирській лікарні новий директор

У середу, 15 червня, колективу лікарні офіційно представили нового керівника – директором КНП “Охтирська центральна районна лікарня” призначено Костянтина Володимировича ПАРЖИНА.
ДОВІДКА
Народився: м. Харків, 26.11.1968 р.
Освіта: в 1994 році закінчив Харківський медичиний університет за фахом акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.
Трудова діяльність:
- Харківський Військово-медичний клінічний центр Північного регіону;
- Харківський міський клінічний пологовий будинок №2 імені М.Х.Гельферіха;
- Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" (завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням).
Костянтин ПАРЖИН планує ефективно вирішувати низку проблемних питань, забезпечити безперебійну та стабільну роботу медичного закладу з метою надання належної медичної допомоги населенню в умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації. Одне з основних питань - суттєве поліпшення матеріально-технічної бази клініки.
Охтирська міська рада