В селі на Сумщині через ворожі бомбардування засмічено землі на 15,5 млн. грн. Державна екологічна інспекція у Сумській області продовжує рахувати збитки, завдані навколишньому природному середовищу Сумщини військами російської федерації.

Левова частина шкоди приходиться на забруднення атмосферного повітря, знищення зелених насаджень, забруднення та засмічення земель. Фахівці Інспекції обчислюють шкоду, нанесену державі, лише у грошовому виразі за чітко затвердженими методиками. Проте негативні наслідки для самого довкілля є набагато істотнішими та потребують тривалого виправлення.

Так, протягом 08-10.03.2022 війська російської федерації наносили ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної інфраструктури та житлової забудови Охтирського району. Кілька влучань прийшлося і по с. Бакирівка. Зокрема, на території СТОВ «Бакирівське» снаряди окупантів знищили сільськогосподарські споруди. Уламки від будівель засмітили 3 земельні ділянки загальною площею 130 квадратних метрів.

На підставі Методики визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, екоінспектори обчислили розмір збитків, заподіяних внаслідок засмічення земель будівельними відходами. Їх загальна сума склала 15 523 281 грн.

Інспекція передала розрахунки збитків до правоохоронних органів та органів прокуратури для долучення до матеріалів кримінального провадження.

ДержавнаекологічнаінспекціяуСумськійобласті