У Сумах хочуть заборонити гучні транспортні засоби На сайті онлайн петицій зареєстровано звернення «Заборона руху транспортних засобів з прямоточним глушником або вихлопною без шумопоглинача».

«Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (з урахуванням Указу Президента України від 14.03.2022р. № 133/2022, Указу Президента України від 18.04.2022р. № 259/2022 та Указу Президента України від 17.05.2022р. № 341/2022) в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року до 23 серпня 2022р.

З моменту введення воєнного стану, гучні звуки транспортних засобів, в тому числі мотоциклів, викликають занепокоєність та стурбованість у мешканців м. Суми, в тому числі і тривогу.

У зв’язку з вищевикладеним пропоную заборонити на території м. Суми рух транспортних засобів з прямоточним глушником та/або тих, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» інші вихлопні системи без шумопоглинача до припинення або скасування режиму воєнного стану», - пише автор петиції Скубира Олександр Миколайович.

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