В Сумах ушел из жизни Заслуженный тренер Украины

Светлая память о Владимире Викторовиче, его неоценимый вклад в развитие вольной борьбы Сумщины и всей Украины, воспитание молодежи, всегда будет жить в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал и уважал! Разделяя боль невосполнимой потери, выражаем соболезнования родным и близким, сообщили в КДЮСШ «Динамо».
Прощание состоится завтра, 30 января, в 10.00, с. Косовщина, ул. Набережная, 40.
Об этом сообщает Областной центр внешкольного образования и работы с талантливой молодежью....
Печальную новость сообщили на странице Сумского областного театра для детей и юношества в Фейсбуке....
18 января на 83-м году жизни скончался Заслуженный врач Украины, врач-хирург Александр Апенько....
Ушел в вечность Давыдов Иван Тимофеевич, Почётный гражданин города Ромны, бывший первый заместитель городского головы (1990-1998 гг.), инженер-строитель, ставший целой...
На 75-му році життя відійшов у Вічність історик, краєзнавець, музейник Ігор Миколайович Скворцов, повідомили у Сумському обласному краєзнавчому музеї....