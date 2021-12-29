В Сумах ушел из жизни Заслуженный тренер Украины Ушел в вечность тренер и наставник борцов Сумщины, Заслуженный тренер Украины Мурачов Владимир Викторович.

Светлая память о Владимире Викторовиче, его неоценимый вклад в развитие вольной борьбы Сумщины и всей Украины, воспитание молодежи, всегда будет жить в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал и уважал! Разделяя боль невосполнимой потери, выражаем соболезнования родным и близким, сообщили в КДЮСШ «Динамо».

Прощание состоится завтра, 30 января, в 10.00, с. Косовщина, ул. Набережная, 40.