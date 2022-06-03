Тростянчани прощалися із загиблим героєм Сьогодні у Тростянці на цвинтарі по вул. Пам’яті на Алеї Героїв відбулася церемонія перезахоронення героїчної, відважної та сміливої людини, справжнього патріота України й рідного Тростянецької землі Івана Петровича Мартиновського.

Мартиновський Іван Петрович загинув 21 березня 2022 року в бою за визволення Тростянця. Разом із бойовими побратимами добровольчого формування Тростянецької територіальної громади №1 він заводив війська 93 бригади Холодний Яр в Тростянець з боку міської лікарні.

Добре знаючи нашу місцевість, він допомагав підрозділам ЗСУ 93 бригади «Холодний Яр» безпечно вийти на позиції ворога на західній околиці окупованого м. Тростянець.

Під час наступу ЗСУ відбулося бойове зіткнення з російськими військовими, які займали оборону біля місцевого ретранслятора, ДП «Тростянецьке лісове господарство» і районної лікарні. Група наших бійців знищила 2 БМП ворога і більше десятка «живої сили противника», з яких не менше шести осіб було знищено особисто Мартиновським І. П.

Переслідуючи ворога, група наших воїнів з п’яти осіб, серед яких був і Мартиновський І. П. потрапила під мінометні обстріли. Всі бійці отримали осколкові поранення, оскільки міна розірвалася поруч з ними.

Поранення Мартиновського Івана Петровича виявилося несумісним із життям. На превеликий жаль, Герой помер під час евакуації до лікарні.

Зі слів командира підрозділу, в ході бойових дій Мартиновський І.П. проявив професіоналізм, високу мужність та відвагу. Знаходившись на першій лінії вогню, він загинув, намагаючись звільнити своє рідне місто від орків… Нині він назавжди в нашій пам’яті…

Підсумком того бою стали значні бойові втрати росіян і початок їх відступу з займаних позицій. А вже 26 березня року Тростянець був повністю звільнений від російських загарбників.

Як згадують бойові побратими, Іван був надзвичайно доброю і справедливою людиною, був одним із перших добровольців, що пішли воювати проти російських окупантів.

Життя Івана Петровича обірвалося в 43-річному віці, у нього залишилися дружина та діти, яким ми, тростянчани, щиро співчуваємо…

Під час урочисто-траурного мітингу, який відбувся на Алеї Героїв, слово мали Олена Волкова – заступниця міського голови, Анатолій Касьянов – командир першого взводу добровольчого формування Тростянецької територіальної громади №1.

Обряд відспівування покійного провів настоятель Вознесенського храму протоієрей Олександр.

Загибель Івана Петровича – тяжка втрата й невимовне горе. Він мужньо виконав свій громадянський обов’язок. Коли Батьківщина покликала – не вагався. Прикро, що люта смерть забирає найкращих. Вічна пам’ять і вічна пошана ГЕРОЮ!

Тростянецька міська рада