Сумський студент виграв "срібло" на Кубку Європи 11-12 червня в столиці Іспанії відбувся кубок Європи з дзюдо.

Змагання у Мадриді зібрали 426 учасників із 40 країн. До складу збірної України увійшли 15 спортсменів, в тому числі 7 представників Сумського державного університету.

Олексій Галака вдало виступив у ваговій категорії 100+ кг. Він почергово здолав спортсменів з Франції, Сполучених штатів Америки та Німеччини, однак поступився супернику з Нідерландів у фіналі. Таким чином 19-річний Олексій здобув срібну медаль змагань, яка стала першою міжнародною нагородою на дорослому рівні.

За крок до медалі зупинився ще один студент СумДУ Владислав Казіміров. Стартувавши з трьох перемог, він поступився у чвертьфіналі першому номеру посіву. Після цього була ще одна звитяга у втішних сутичках, однак поєдинок за бронзу наш спортсмен програв. У підсумку Владислав посів 5-те місце, яке також стало його найвищим досягненням на дорослому рівні.