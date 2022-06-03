На Сумщину з робочим візитом прибули представники незалежної міжнародної комісії ООН Темою зустрічі стало розслідування злочинів, скоєних збройними силами рф на території Сумщини наприкінці лютого − на початку березня 2022 року/

У ході зустрічі представники комісії ООН ставили запитання до представників правоохоронних органів та прокуратури. Зокрема, цікавилися кількістю скоєних злочинів в області, кількістю загиблих, закатованих, кількістю вбитих дітей. Запитували також про хід розслідування по кожній справі, доказову базу тощо.

Так, керівник обласної прокуратури Олексій ТУБЕЛЕЦЬ повідомив міжнародній делегації, що з 24 лютого і по сьогодні на території області правоохоронними органами зафіксовано 722 кримінальних провадження щодо порушень законів та звичаїв війни. Над розслідуванням вказаних злочинів було задіяно близько 150 слідчих усіх слідчих органів області.

Зокрема, за цей час зафіксовано 72 авіаудари, 130 артобстрілів, в результаті яких пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, лікарні, школи, дитячі садочки тощо. Інші 520 зареєстрованих фактів стосуються розстрілів мирного населення, захоплення заручників, катувань, заволодіння транспортними засобами. Унаслідок злочинних дій рф на території області загинуло 135 цивільних осіб, в тому числі 8 дітей. Серед загиблих виявлено 11 тіл, які мають ознаки катування. Також встановлено 133 випадки незаконного утримання, позбавлення волі та вивезення до рф цивільного населення. Наразі вдалося повернути 95 жителів області, не повернуто 19 осіб, з яких місце перебування 9 − наразі невідоме.

Начальник Головного управління Нацполіції в Сумській області Сергій ЧИЖ додав представникам комісії ООН, що всі перебування і переміщення військ рф на території Сумської області були юридично задокументовані й нанесені на інтерактивну карту, що дає розуміти координати, задокументувати всі факти злочинів рф із прив’язкою до цієї карти.

Представники комісії ООН подякували керівництву військової адміністрації та правоохоронних органів та вичерпну інформацію щодо дій військових рф на території Сумської області й наголосили на подальшій співпраці.

«Для нас є дуже важливим все, що ми почули. Наше спільне завдання − знайти винних у злочинах проти мирного населення і притягнути їх до відповідальності», − наголосив голова комісії Ерік МОСЕ.

Довідково. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку російської федерації.

Місія також має мандат на встановлення фактів, обставин та першопричин будь-яких подібних порушень і утисків, а також збір, узагальнення та аналіз доказів таких порушень і утисків, включно з їх гендерним виміром, на випадок будь-яких майбутніх судових розглядів.

Сумська ОВА