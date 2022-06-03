На Сумщині в річці втопилася 23-річна дівчина У суботу, 11 червня, у річці Осота селища Вороніж Шосткинської громади втопилася місцева жителька, 23-річна дівчина.

Тіло загиблої з дна підіймали співробітники водолазно-рятувальної служби нашої громади, чергова зміна у складі керівника водолазних спусків Віктора Міщенка та водолаза Руслана Дрямова.

За даними начальника рятувально-водолазної служби Віктора Міщенка, з початку купального сезону спеціалістами служби на озері Галенківське було врятовано двох людей, надано допомогу чотирьом постраждалим.

Фахівці водолазно-рятувальної служби нагадують, що під час відпочинку на водоймах не можна пустувати, балуватися під час купання, купатися у стихійних місцях, не знаючи водойми та її дна, розпивати спиртні напої, подавати помилкові сигнали тривоги для оточуючих та рятувальників, запливати на матрацах та інших засобах на велику відстань від берегової лінії, відпускати малолітніх дітей на водойму без нагляду дорослих, приводити на пляж домашніх тварин, розпалювати багаття на пляжній території. Дослухайтеся до зауважень рятувальників.

Без необхідності не бажано відвідувати пляжі: у військовий час похід на водойму, на природу – не рекомендований варіант дозвілля, пише Шостка.інфо.