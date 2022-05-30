В Сумах поліція оперативно розкрила крадіжку з магазина (відео)

Невідомий зловмисник, віджавши метало-пластикове вікно, проник всередину торговельного закладу та викрав з нього гроші в сумі 10 000 тисяч гривень. Про це повідомила поліцію власниця магазину.

Оперативні працівники поліції, прибувши на місце події і переглянувши відеозапис з камери спостереження, впізнали на відео чоловіка, який вже раніше був судимий.

Поліцейські швидко розшукали зловмисника, 31-річного жителя Роменського району, який жив у Сумах і таким чином заробляв собі на прожиття.

Частину вкрадених грошей поліція у крадія вилучила, а частину він вже встиг витратити.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває.

Поліція Сумщини