Наступного тижня гуманітарку від держави у Сумах не видаватимуть Про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко під час вранішнього стріму на Фейсбуці.

За його словами, наступного тижня формуватимуть пакети допомоги аби роздавати їх через тиждень. Наступна категорія сумчан, яким дістанеться допомоги – пенсіонери. Про час та місце роздачі буде повідомлено пізніше.