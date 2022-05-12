Помітили окупантів на Сумщині — повідомляйте в єВорог Допоможіть ЗСУ знешкодити окупантів у декілька кліків. Кожне ваше повідомлення у чатбот єВорог наближає Україну до перемоги.

Зараз нашим захисникам особливо важлива інформація та фото/відеокадри про переміщення ворога у цих областях:

Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Сумська, АР Крим.

Якщо ви або ваші рідні проживають в цих областях та бачать окупантів або переміщення ворожої техніки - повідомляйте ЗСУ через @evorog_bot у Телеграмі.

Яка інформація необхідна?

- кількість техніки та окупантів

- дії окупантів

- переміщення і напрямок руху техніки та особового складу

- будь-які інші подробиці, які вам можуть здаватися важливими для ЗСУ.

Надіслати інформацію можна також без фото чи відео, достатньо лише детально описати те, що ви побачили.

Не забувайте про власну безпеку. Знімайте окупантів тільки якщо переконані, що вам нічого не загрожує. А щойно надішлете в чатбот повідомлення — видаляйте листування з єВорогом та кадри зі свого смартфона.

Завдяки кожному з вас наша армія щодня знищує ворога і наближає нашу перемогу