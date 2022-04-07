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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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У Конотопі збирають кошти для розмінування Сумщини

Класичний коледж СумДУ, за підтримки виконавчого комітету Конотопської міської ради, ініціює збір коштів для допомоги у розмінуванні Сумщини.

Цьогоріч заклад проводить свій традиційний щорічний конкурс-фестиваль патріотичної пісні «Від серця до серця» у форматі благодійного фестивалю. У ньому не буде переможців. Натомість ви маєте можливість стати донором у зборі коштів на благородну і вкрай важливу справу.

Трансляція онлайн-концерту благодійного фестивалю розпочнеться 26 травня 2022 року на сторінці Класичний фаховий коледж СумДУ . Будуть представлені вокальні номери учасників з різних куточків України.

30 травня 2022 року покажуть ще один концерт, участь у якому візьмуть вокалісти Конотопської ОТГ.

Здійснювати благодійні внески можна вже сьогодні. Збір триватиме до кінця травня.

Карта Приватбанк: 4149 6293 3003 9355;

Карта Монобанк: 4441 1144 5056 1509;

Отримувач: Щербина Олександр

Чому це потрібно та на що планують витратити кошти?

Одним з негативних наслідків вторгнення на нашу територію збройних сил рф стало масштабне забруднення територій вибухонебезпечними предметами, у тому числі такими, що заборонені міжнародними конвенціями. За даними ДСНС України, яка щодня вилучає в середньому від 2 до 5 тис. різноманітних вибухових пристроїв, розмінування території України може тривати від 5 до 10 років.

На Сумщині російські окупанти також залишили після себе смертельні "сюрпризи", що вже забрали життя українців та продовжують бути небезпечними.

Кожен день піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України проводять роботи з ідентифікації та знищення вибухонебезпечних предметів в різних районах області. Тож зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю сучасного спорядження та обладнання, що дозволить прискорити очищення території Сумщини від цього російського бруду.

Общество Благодійний концерт Розмінування
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