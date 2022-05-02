Цієї ночі ворог обстріляв Сумщину з «градів»

Російські війська здійснили біля десятка пострілів з реактивної системи залпового вогню з боку російського населеного пункту Понури.
Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне помешкання в одному з населених пунктів.
Про обстріли України зі сторони рф повідомляє Оперативне командування "Північ"....
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Оперативна інформація станом на 18.00 04.05.2022 щодо російського вторгнення...
Нацполіція запустила ще один номер «гарячої лінії» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військових дій рф в Україні....
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