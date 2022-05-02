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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:251

Цієї ночі ворог обстріляв Сумщину з «градів»

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Російські війська здійснили біля десятка пострілів з реактивної системи залпового вогню з боку російського населеного пункту Понури.
Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне помешкання в одному з населених пунктів.

Общество Російсько-українська війна
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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