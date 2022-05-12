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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Ворог продовжує артобстріли у прикордонних населених пунктах Сумської області

Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

Оперативна інформація станом на 06.00 18.05.2022 щодо російського вторгнення від Генштабу ЗСУ.

Розпочалась вісімдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання. 

На інших напрямках основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповнені запасів, а також намагається покращити своє тактичне положення.

Російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза завдання з території білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави.

Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України противник продовжує утримання у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил російської федерації. В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій.

Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник. 

На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території російської федерації озброєння та військову техніку. 

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. 

На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі. 

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів. 

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Миколаївському напрямку для вогневого ураження наших військ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми - ствольної артилерії. 

На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. 

Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. 

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ було уражено десять БпЛА оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА та чотири крилатих ракети. 

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника. 

Про загальні втрати ворога за добу дещо пізніше.

Разом переможемо! Слава Україні!

Общество
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