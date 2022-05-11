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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:35467

На Сумщині неповнолітній вчинив криваву розправу з кривдником матері

Подія сталася в селі Баничи, що на Глухівщині. Двоє братів, один з яких неповнолітній, вчинили розправу над кривдником своєї матері, спричинивши чоловіку проникаюче ножове поранення. Останніх швидко розшукали поліцейські.

На спецлінію «102» зателефонував небайдужий водій, який розповів, що обабіч дороги в селі Баничи він знайшов пораненого непритомного чоловіка. На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції Глухова.
Заявник встиг надати постраждалому першу домедичну допомогу, що врятувала потерпілому життя, та викликав на місце події медиків, які доправили постраждалого до лікарні. У потерпілого діагностували проникаюче ножове поранення.
Вживши невідкладних слідчих та розшукових заходів, поліцейські встановили особу постраждалого. Ним виявився 25-річний житель села Перемога.
Коли поранений чоловік прийшов до тями, пояснити поліцейським обставини отримання ним вказаних тілесних ушкоджень так і не зміг. Тож правоохоронцям довелося опитати майже півсела аби встановити перебіг подій.
Поліцейські провели ряд необхідних заходів та встановили,що до поранення потерпілого причетні двоє місцевих братів, 19-ти та 16-ти років.
За словами хлопців, вони почули від односільчан про образи, які висловлював потерпілий відносно їх матері. Тож кривдника вирішили провчити: наздогнали його та старший брат вдарив палицею по голові, а менший завдав ножового поранення в спину. Після розправи повернулися додому, залишивши потерпілого на місці.
Наразі меншому з братів вже оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Ножове поранення
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