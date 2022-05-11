Колаборант з Сумщини ремонтував військову техніку рашистів

За даними слідства, під час окупації с. Юр’єве Конотопського району місцевий житель добровільно ремонтував військову техніку держави-агресора, після чого міг спокійно пересуватись по території району, не зважаючи на блокпости. Більш того, колаборанат підтримував стосунки з окупантами, зокрема передавав їм матеріальні ресурси, в тому числі обладнання для ремонту військової техніки та запчастини.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура