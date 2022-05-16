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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:20107

На Сумщині вибухотехніки поліції виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети

Ворожі боєприпаси у розбитій російській техніці і біля неї, міни, та інші вибухонебезпечні предмети від ворога – щоденно, без вихідних вибухотехніки ГУНП в Сумській області проводять огляди та розмінування місцевості.

«Зараз проходить завершальний етап перевірки і зачистки знищеної ворожої техніки на наявність вибухонебезпечних предметів. Перевіряємо всі залишки ворожої техніки та місцевість навкруг. Буває трапляються снаряди, які залишилися в танках і біля них. В місцях, де відбувалися бої можна знайти і залишки іншого озброєння, як ось направляюча труба від російського гранатомета РПГ – 30 російського виробництва. Вона вже пуста, але трапляються й екземпляри, що з якоїсь причини не спрацювали. В них заходиться вибухівка і протитанкова ракета, тож ця небезпечна річ від необережного поводження з нею може вибухнути прямо в рухах. Знаходимо ще залишені боєкомплекти у танках і під ними, крім того, ворожа техніка може бути замінованою, тож до неї підходити не можна», - говорить Ігор Черняк, старший інспектор ГУНП в Сумській області.

Спілкуючись з начальником вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області Олегом Євлашем, дізнаємося, що за час з початку російсько-української війни, фахівцями підрозділу виявлено і знешкоджено вже кілька сотень різного роду боєприпасів. 

Це і міни, і авіаційні некеровані ракети, і заповнені електронікою сучасні керовані снаряди, але найбільше трапляється снарядів 125 калібру від танкових гармат, та 152 міліметрових артилерійських боєприпасів.  Вага одного 152 міліметрового, наприклад, понад 40 кілограм. Тож якщо перевести все виявлене і знищене у вагу, це складатиме  десятки тон смертоносного металу, з яким щодня доводиться працювати саперам поліції.

Лише на минулому тижні вибухотехніки поліції провели знищення кількох знайдених особливо небезпечних боєприпасів неподалік від села Бездрик Сумського району. На цій же території та на під’їздах до Сум оглянули та розмінували розбиту російську бронетехніку.

Враховуючи те, що обстріли Сумської області рашисти не припиняють, українцям варто   бути надзвичайно пильними і обережними. Радимо людям, у випадку виявлення будь-яких боєприпасів  їх не чіпати. Обов’язково, про виявлення підозрілих і вибухонебезпечних предметів, повідомляйте представників місцевої влади, сільських чи міських голів, військових, поліцію чи рятувальників. З’ясувати ступінь небезпеки від знахідки зможе лише фахівець.

Громадяни, пам’ятайте, сьогодні від вашої пильності, розсудливості та тверезого мислення  напряму залежить ваше здоров’я і життя.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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