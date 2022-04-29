Взято під варту підозрюваного у державній зраді

Після вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України, підозрюваний, діючи умисно на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, добровільно розпочав співпрацювати з окупантами. Зокрема за допомогою радіостанції передавав військовослужбовцям російської федерації інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних Сил України та інших військових формувань, а також особисто супроводжував колони військової техніки.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) КК України.

Злочинну діяльність особи викрито за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області, досудове розслідування проводиться слідчим відділом Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.