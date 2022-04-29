Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:22759

Взято під варту підозрюваного у державній зраді

За клопотанням слідчого та прокурора Охтирської окружної прокуратури рішенням суду 9 травня 2022 року 25-річному підозрюваному в державній зраді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прав на заставу.

Після вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України, підозрюваний, діючи умисно на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, добровільно розпочав співпрацювати з окупантами. Зокрема за допомогою радіостанції передавав військовослужбовцям російської федерації інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних Сил України та інших військових формувань, а також особисто супроводжував колони військової техніки.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) КК України.

Злочинну діяльність особи викрито за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області, досудове розслідування проводиться слідчим відділом Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури

Право Державна зрада
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Перейшов на бік ворога та супроводжував колони військової техніки - жителю Сумщини повідомлено про підозру в державній зраді
06.05.2022 12:23

Перейшов на бік ворога та супроводжував колони військової техніки - жителю Сумщини повідомлено про підозру в державній зраді

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 25-річному жителю с. Боромля Охтирського району Сумської області 6 травня 2022 року повідомлено про...

Голову Середино-Будської ТГ не випустять під заставу
04.05.2022 19:23

Голову Середино-Будської ТГ не випустять під заставу

За пинципової позиції прокуратури та апеляційного суду скасувано заставу

для підозрюваного в державній зраді...

Новости

На Недригайлівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі
Сегодня 18:47
У мерії вважають, що до магазинів Сум налагоджено безперебійне постачання харчових продуктів
Сегодня 18:07
У Ромнах рятувальники ліквідували загоряння сміття
Сегодня 17:43
Взято під варту підозрюваного у державній зраді
Сегодня 17:22
У Білопіллі поліцейські викрили чоловіка у нелегальній торгівлі паливом
Сегодня 17:08
На Сумщині вогнеборці врятували житловий будинок
Сегодня 16:43
Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили кілька рашистських ракет, які не вибухнули на нашій землі
Сегодня 16:39
Минулої доби на Сумщині горів сухостій на площі понад 12 гектарів
Сегодня 16:34
У Сумах поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього, що втік з лікарні
Сегодня 16:08
У Глухові молодик обікрав орендовану квартиру
Сегодня 15:43
На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у організації незаконного переправлення осіб з України в РФ
Сегодня 15:18
Наступів на Сумську область не очікуємо, але повинні бути готовими до всього, - глава ОВА
Сегодня 15:10
view counter

Статьи

«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
06.05.2022 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
06.05.2022 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
06.05.2022 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.