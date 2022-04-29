У мерії вважають, що до магазинів Сум налагоджено безперебійне постачання харчових продуктів

Посадовець зазначила, що наразі на території Сумської міської територіальної громади працюють 410 магазинів із реалізації продовольчих товарів.

Заступник начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів зауважила, що графік роботи крамниць залежить від кількості продавців та роботи громадського транспорту. Так, під час розгляду скарги на закриті у вихідні дні продовольчий магазин та кіоск з продажу хліба на кінцевій зупинці Тепличного, з’ясувалося, що в цих торговельних точках працює по одному продавцю, тому субота та неділя визначені вихідними. Керівники попереджені про обов’язкове інформування населення про встановлений режим роботи шляхом розміщення оголошення на вході, а також про необхідність пошуку шляхів розв’язання питання.

Протягом тижня робоча група зі здійснення заходів щодо забезпечення цінової стабільності обстежила 71 магазин на вул. Реміснича, вул. Л. Бикова, вул. Білопільський шлях, у пров. Веретенівський, на Хіммістечку, Басах, у Ганнівці, на вул. Прокоф’єва та 38 торговельних точок на ринку Зарічного споживчого товариства по вул. СКД та ринку «Хімік» по вул. Миру.

Щодо роздрібних цін на основні соціально важливі 20 груп продовольчих товарів, вони за тиждень не змінились. На подальшу ситуацію може вплинути зміна ціни на пальне.

Галина Даценко повідомила, що надходять заяви від підприємців на організацію роботи літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства та тимчасових споруд із продажу кави. Звернення опрацьовуються. Буде проведено засідання комісії з їх розгляду та підготовлено матеріали на розгляд виконавчого комітету.

Також відділ почав отримувати скарги з питань порушення законодавства про захист прав споживачів. Уже розглянуто три такі (на користь заявників).