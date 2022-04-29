Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 18:07120

У мерії вважають, що до магазинів Сум налагоджено безперебійне постачання харчових продуктів

Заступник начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галина ДАЦЕНКО під час апаратної наради повідомила про те, що до магазинів Сум налагоджено безперебійне постачання харчових продуктів.

Посадовець зазначила, що наразі на території Сумської міської територіальної громади працюють 410 магазинів із реалізації продовольчих товарів.

Заступник начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів зауважила, що графік роботи крамниць залежить від кількості продавців та роботи громадського транспорту. Так, під час розгляду скарги на закриті у вихідні дні продовольчий магазин та кіоск з продажу хліба на кінцевій зупинці Тепличного, з’ясувалося, що в цих торговельних точках працює по одному продавцю, тому субота та неділя визначені вихідними. Керівники попереджені про обов’язкове інформування населення про встановлений режим роботи шляхом розміщення оголошення на вході, а також про необхідність пошуку шляхів розв’язання питання.

Протягом тижня робоча група зі здійснення заходів щодо забезпечення цінової стабільності обстежила 71 магазин на вул. Реміснича, вул. Л. Бикова, вул. Білопільський шлях, у пров. Веретенівський, на Хіммістечку, Басах, у Ганнівці, на вул. Прокоф’єва та 38 торговельних точок на ринку Зарічного споживчого товариства по вул. СКД та ринку «Хімік» по вул. Миру.

Щодо роздрібних цін на основні соціально важливі 20 груп продовольчих товарів, вони за тиждень не змінились. На подальшу ситуацію може вплинути зміна ціни на пальне.

Галина Даценко повідомила, що надходять заяви від підприємців на організацію роботи літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства та тимчасових споруд із продажу кави. Звернення опрацьовуються. Буде проведено засідання комісії з їх розгляду та підготовлено матеріали на розгляд виконавчого комітету.

Також відділ почав отримувати скарги з питань порушення законодавства про захист прав споживачів. Уже розглянуто три такі (на користь заявників).

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Недригайлівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі
Сегодня 18:47
У мерії вважають, що до магазинів Сум налагоджено безперебійне постачання харчових продуктів
Сегодня 18:07
У Ромнах рятувальники ліквідували загоряння сміття
Сегодня 17:43
Взято під варту підозрюваного у державній зраді
Сегодня 17:22
У Білопіллі поліцейські викрили чоловіка у нелегальній торгівлі паливом
Сегодня 17:08
На Сумщині вогнеборці врятували житловий будинок
Сегодня 16:43
Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили кілька рашистських ракет, які не вибухнули на нашій землі
Сегодня 16:39
Минулої доби на Сумщині горів сухостій на площі понад 12 гектарів
Сегодня 16:34
У Сумах поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього, що втік з лікарні
Сегодня 16:08
У Глухові молодик обікрав орендовану квартиру
Сегодня 15:43
На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у організації незаконного переправлення осіб з України в РФ
Сегодня 15:18
Наступів на Сумську область не очікуємо, але повинні бути готовими до всього, - глава ОВА
Сегодня 15:10
view counter

Статьи

«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
06.05.2022 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
06.05.2022 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
06.05.2022 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.