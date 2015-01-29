Завтра в Сумах для переселенців організують екскурсію містом Агенція промоції "Суми" анонсує на середу 11 травня екскурсію для людей, яких війна привела до міста Суми.

В Сумах не сумують у будь-який час

Олександр Коваленко запрошує людей, що вимушено переселились у Суми, на безкоштовну Велику оглядову екскурсію пішохідним центром міста.

Суми – мальовниче місто, розташоване на березі річки Псел, і воно має свою унікальну історію. Хтось пов’язує її з козацьким полком, а хтось - з цукровою індустрією.

Чи, може, це місто, де «сумували» козаки-переселенці з заходу? Яке ж воно насправді - місто Суми? Ми хочемо розповісти вам про все це під час екскурсії!

Час:

середа о 15:00

Кількість місць обмежена!

Для запису телефонуйте за номером: 099-214-89-59 Євгеній