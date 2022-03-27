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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:43341

У Глухові молодик обікрав орендовану квартиру

У Глухові поліцейські викрили чоловіка, який обікрав орендоване житло.

До поліції Глухова з заявою про крадіжку звернулася 45-річна місцева жителька. Вона розповіла, що здала в оренду молодій парі свою упорядковану квартиру. Проте зараз додзвонитися до них не може, а з самого житла зникли шафа, диван, пральна машинка та бойлер.

Провівши ряд заходів, співробітники кримінальної поліції Глухова розшукали орендаря. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

Молодий чоловік зізнався у скоєному та розповів, що чуже майно встиг продати.

Відносно підозрюваного у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські розшукують викрадене майно.

Право Кража Оренда квартири
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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