На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у організації незаконного переправлення осіб з України в РФ Слідчими Охтирського районного відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури трьом чоловікам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

У ході слідства встановлено, що підозрювані, діючи за попередньою змовою, за грошову винагороду у сумі 500 доларів США за особу, організували переправлення трьох жителів Харківської області в обхід встановлених пунктів пропуску з території України на територію російської федерації.

Спочатку чоловіків привезли в Охтирський район, після чого супроводжували їх в пішому порядку до кордону. Однак довести задумане до кінця не вдалося – їх та супроводжуючих осіб затримали прикордонники.

На даний час підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Злочинну діяльність осіб викрито працівниками Сумського прикордонного загону за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області, досудове розслідування проводиться слідчим відділом Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Сумської області