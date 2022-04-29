Ще 20 собак з притулку із Сум відправились у Польщу Відбулася третя відправка тварин з сумського притулку до Європи.

Ми дууууже старалися, щоб це відбулося, адже правила перетину кордону наразі змінилися, потрібно робити документи, чіпувати, реєструвати кожну з собак.

Велика робота зроблена.

Цього разу вдалося відправити 20 собачок, наш волонтер Аліна чекає їх на місці призначення. До речі, вже декілька собак з минулих евакуацій знайшли домівки у Польщі, поділимося світлинами згодом.

Ми дуже щасливі над дбайливому відношенню людей до тварин у Європі та сподіваємося, що наш місцевий менталітет, переважно споживчий щодо ставлення до тварин зміниться також.

Після побачених умов проживання сумських собак у Польщі, «на цеп аби гавкало щось» - ми віддавати тварин більше не будемо, без виключень. Кожна врятована нами собака заслуговує на повноцінну роль домашнього улюбленця родини, з повною відповідальністю власника за здоров’я та життя тварини.

Сьогодні ж радіємо за хвостиків та чекаємо новин з місця прибуття/

Сумське товариство захисту тварин