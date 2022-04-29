У Сумах одружився тероборонець Сьогодні, попри воєнний стан, на весільний рушник стають пари, які у такий тривожний для країни час, все ж таки вирішили створити нові родини. Серед них і тероборонівець Сергій та його кохана Вікторія.

Аби привітати наречених до молодіжного центру «Романтика», крім рідних та друзів молодят, завітало керівництво органів місцевого самоврядування, Головного управління Національної поліції в Сумській області та бойові побратими Сергія.

Присутні побажали молодятам довгих і щасливих років разом, здійснення мрій і багато радісних моментів.

«Зараз непростий час, але ми вирішили взяти шлюб, щоб показати, що життя продовжується і ми віримо у нашу близьку перемогу», - говорить наречена Вікторія.

І поки українці сповнені любові один до одного, поки народжуються нові сім’ї, поки усі згуртовані – Україна непереможна і життя продовжується.

Вітаємо молоду сім'ю й бажаємо здійснення усіх бажань, благополуччя та миру на рідній землі. Слава Україні!

Відділ комунікації поліції Сумської області