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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:4636

Роменська дзюдоїстка стала дефлімпійською чемпіонкою в команді

Українські дефлімпійці вперше в історії оформили золотий дубль у командних змаганнях.

Дефлімпійська збірна України тріумфально завершила свої виступи на XXIV літніх Дефлімпійських іграх, які проходять в бразильському місті Кашіас-ду-Сул. В заключний змагальний день наша команда оформила золотий дубль в командному турнірі, одержавши перемогу як серед чоловічих, так і серед жіночих команд.

У жіночому командному турнірі брали участь 5 команд. Збірна України провела 3 поєдинки, здобувши перемоги над командами Казахстану, Туреччини та Польщі, а у фіналі здолала досить потужних і принципових суперниць з Кореї.

Чемпіонками Дефлімпійських Ігор-2021 у складі збірної України стали: Авдєєва Катерина, Колеснікова Валерія, Кравченко Оксана, Погорєлова Марина, Шепелюк Катерина, уродженка Ромен Шостак Анна (раніше вона стала дефлімпійською чемпіонкою індивідуально у вазі до 52 кг).

У свою чергу у чоловіків на командний турнір заявилося 7 команд, які були розбиті на 2 підгрупи. Збірна України потрапила у підгрупу разом з командами Туреччини, Ірану та Болгарії. У попередніх раундах українська збірна одержала перемогу над збірною Болгарії, після чого у півфіналі здолала представників Ірану.

У фінальному поєдинку на нашу команду очікували суперники з Кореї, і це був по-справжньому матч-реванш, адже 5 років тому на Дефлімпіаді-2017 саме збірній Кореї українці програли поєдинок за вихід до фіналу. Цього ж разу перевага була на стороні наших хлопців – переконлива перемога з рахунком 2:0.

Чемпіонами Дефлімпійських Ігор-2021 у складі збірної України стали: Куля Максим, Маклаков Володимир, Мозирев Владислав, Нетяга Лука, Фандєєв Артем, Шеретов Дмитро.

Відзначимо, що вперше в історії Дефлімпійських ігор наша збірна здобула золоті нагороди за підсумками командного турніру як серед чоловіків, так і серед жінок.

Крім того, в загальнокомандному заліку дефлімпійська збірна України з дзюдо посіла перше місце, виборовши 13 нагород, з яких 5 золотих, 2 срібних та 6 бронзових.

Щиро вітаємо наших дзюдоїстів-дефлімпійців та увесь тренерський штаб на чолі з головним тренером збірної Віталієм Харламовим! Бажаємо подальших успіхів та перемог!

ФДУ

Спорт
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