Сумські поліцейські оперативно розкрили крадіжку з приватного будинку До поліції звернувся житель села Нижня Сироватка Сумського району і повідомив, що з його будинку зникла побутова техніка.

Правоохоронці з'ясували, що ймовірно до скоєння злочину може бути причетним 42-річний чоловік, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини. Тому, поліцейські вирішили перевірити це і вирушили додому до нього. Громадянин не став заперечувати свою причетність до крадіжки і добровільно віддав всі речі, якими незаконно заволодів.

В ході розслідування з’ясовано, що житель села Нижня Сироватка шляхом пошкодження вікна, проник до будинку та викрав бензокоси, музичні колонки, DVD - програвач та музичний центр, завдавши власнику збитків на загальну суму близько 2500 гривень. Працівники поліції вилучи викрадені речі.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини