На Ямпільщині поліцейські викрили трьох жителів села, які займалися виготовленням та продажем самогону Три самогонні апарати, кілька десятків літрів закваски для виготовлення домашньої горілки та 50 літрів саморобного спиртного знайшли і знищили дільничні офіцери Ямполя у жителів села.

Під час відпрацювання села Степне, що на Ямпільщині, поліцейські отримали інформацію від місцевих мешканців щодо адрес, де виготовляють та продають самогон. Правоохоронці навідалися туди.

У трьох зазначених домоволодіннях дільничні офіцери поліції знайшли та вилучили 50 літрів самогону, десятки літрів закваски для його виготовлення та самогонні апарати. Все це було знищено.

На власників правоохоронців склали адміністративні протоколи за ознаками ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виробництва» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Сумщини