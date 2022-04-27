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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:23174

Тарифи на комуналку обіцяють не підвищувати та закликають платити за надані послуги

Українська влада наразі не має наміру підвищувати тарифи на комунальні послуги.

Про це на брифінгу заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогоднішній день не планується зміна жодних комунальних тарифів… Таких процесів немає і такі питання не порушуються", – сказав депутат.

Водночас Герус наголосив, що питанням №1 наразі залишається платіжна дисципліна споживачів принаймні тих, хто може оплачувати поточні тарифи.

"Дуже важливо, щоб вони усвідомлювали відповідальність, наскільки потрібне для України стабільне функціонування енергетичного сектора. Це і наявність енергоресурсів, і гроші на ремонти та будівництво інфраструктури, електричних та газових мереж. Це наш спільний внесок, який може зробити кожен громадянин", – додав голова Комітету.

Як повідомлялося, у квітні Кабмін продовжив до кінця жовтня дію ПСО на ринку електроенергії, що передбачають тарифи для населення у розмірі 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год включно на місяць.

Крім того, ціни на газ для населення зафіксовані до кінця вересня на рівні річних базових пропозицій постачальників на 24 лютого 2022 року, що для більшості споживачів не перевищуватиме 8 грн за кубометр. 

Экономика Комунальні тарифи
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