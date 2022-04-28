На урочистих заходах, присвячених річниці незалежности Держави Ізраїль, вперше з вуст сумчанки пролунала українська мова

Єлизавета очолює центр допомоги "Хесед Хаїм" в Сумах. Ця організація допомагає євреям різного віку та соціального становища, що живуть у Сумах, організовує всілякі заходи, зустрічі та святкування.
З першого дня війни Єлизавета безперервно допомагала євреям міста, дбала про забезпечення їх усім необхідним.
Їй вдалося залучити водіїв автобусів до участі у небезпечній операції, яка дозволила евакуювати із Сум близько 150 людей. Деякі з них не можуть пересуватися самостійно та використовують інвалідні візки. Групу біженців вдалося вивезти з міста, що обстрілюється, в бік західного кордону України і потім переправити в сусідні країни.
Єлизавета Шерстюк вимовила коротку промову українською перед запаленням смолоскипа. Слова "На славу Держави Ізраїль" вона вимовила також на івриті.