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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:00218

На урочистих заходах, присвячених річниці незалежности Держави Ізраїль, вперше з вуст сумчанки пролунала українська мова

До трибуни запросили українку Єлизавету Шерстюк, працівницю Сумського "хеседу" (благодійний фонд), що допомогла організувати евакуацію близько двохсот євреїв із Сумщини.

Єлизавета очолює центр допомоги "Хесед Хаїм" в Сумах. Ця організація допомагає євреям різного віку та соціального становища, що живуть у Сумах, організовує всілякі заходи, зустрічі та святкування. 
З першого дня війни Єлизавета безперервно допомагала євреям міста, дбала про забезпечення їх усім необхідним.
Їй вдалося залучити водіїв автобусів до участі у небезпечній операції, яка дозволила евакуювати із Сум близько 150 людей. Деякі з них не можуть пересуватися самостійно та використовують інвалідні візки. Групу біженців вдалося вивезти з міста, що обстрілюється, в бік західного кордону України і потім переправити в сусідні країни.
Єлизавета Шерстюк вимовила коротку промову українською перед запаленням смолоскипа. Слова "На славу Держави Ізраїль" вона вимовила також на івриті.

Общество
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