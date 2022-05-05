Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:39180

Над Сумщиною збили крилату ракету, запущену з рф

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сьогодні наші хлопці збили російську ворожу крилату ракету над Роменським районом!

Сумщина - північний форпост України, написав він у соцмережах.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Над Сумщиною збили крилату ракету, запущену з рф
Сегодня 13:39
Рятуальники Польщі передали колегам Тростянецької громади спецодяг
Сегодня 13:29
У Бурині зловмисники сітками ловили рибу в річці Сейм
Сегодня 13:19
Як український бізнес працює під час війни?
Сегодня 12:59
рашиський генерал нагородив свого сина за провальний наступ на Суми та Чернігів
Сегодня 12:46
Мешканець Охтирщини незаконно зберігав набої та гранату
Сегодня 12:23
У Києві одружився нардеп родом із Сум
Сегодня 12:00
У Ромнах розшукали малолітніх братів. які заблукали
Сегодня 11:44
В Україні запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР
Сегодня 11:25
Більше ніж 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф
Сегодня 11:23
Шосткинські поліцейські врятували малолітнього хлопця від п’яної матері
Сегодня 11:10
Центр протидії дезинформації застерігає: окупанти могуть прослуховувати телефони
Сегодня 10:44
view counter

Статьи

Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
Вчера 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
Вчера 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.