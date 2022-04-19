рашиський генерал нагородив свого сина за провальний наступ на Суми та Чернігів Окупант отримав від свого батька орден Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Батьківщиною" та медаль Жукова.

Командувач Центральним військовим округом рф, генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста за "успіхи" на війні проти України. Саме він керував провальним наступом окупантів на Суми та Чернігів, повідомляє Мета.

У росії випустили телевізійний сюжет з "доблесним нагородженням" окупантів. У той час, коли генерал вручав нагороду своєму синові, російська армія відступала з чернігівського та київського напрямків.

Окупант отримав від свого батька орден Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Батьківщиною" та медаль Жукова. Їх вручили ще декільком військовослужбовцям, які, за словами генералів рф, "проявили мужність і героїзм при звільненні населених пунктів області".