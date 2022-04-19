Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:46145

рашиський генерал нагородив свого сина за провальний наступ на Суми та Чернігів

Окупант отримав від свого батька орден Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Батьківщиною" та медаль Жукова.

Командувач Центральним військовим округом рф, генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста за "успіхи" на війні проти України. Саме він керував провальним наступом окупантів на Суми та Чернігів, повідомляє Мета.

У росії випустили телевізійний сюжет з "доблесним нагородженням" окупантів. У той час, коли генерал вручав нагороду своєму синові, російська армія відступала з чернігівського та київського напрямків.

Окупант отримав від свого батька орден Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Батьківщиною" та медаль Жукова. Їх вручили ще декільком військовослужбовцям, які, за словами генералів рф, "проявили мужність і героїзм при звільненні населених пунктів області".

 

Политика Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Є вірогідність активізації обстрілів Сумщини з території рф
Вчера 20:19

Є вірогідність активізації обстрілів Сумщини з території рф

Оперативна інформація станом на 18.00 04.05.2022 щодо російського вторгнення...

Додано номер «гарячої лінії» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військової агресії рф в Україні
03.05.2022 10:00

Додано номер «гарячої лінії» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військової агресії рф в Україні

Нацполіція запустила ще один номер «гарячої лінії» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військових дій рф в Україні....

Білорусам вимикають інтернет
02.05.2022 10:57

Білорусам вимикають інтернет

Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією рб, білорусам вимикають Інтернет....

У Курській області пошкоджено залізничний міст, яким ворог перекидає підкріплення в Україну
01.05.2022 20:11

У Курській області пошкоджено залізничний міст, яким ворог перекидає підкріплення в Україну

В росії в Курській області виявили пошкоджену ділянку залізниці. Нею країна-агресор перекидає окупаційні війська в Україну....

Більше 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф
19.04.2022 09:44

Більше 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

Понад 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число загиблих дітей не...

Новости

Як український бізнес працює під час війни?
Сегодня 12:59
рашиський генерал нагородив свого сина за провальний наступ на Суми та Чернігів
Сегодня 12:46
Мешканець Охтирщини незаконно зберігав набої та гранату
Сегодня 12:23
У Києві одружився нардеп родом із Сум
Сегодня 12:00
У Ромнах розшукали малолітніх братів. які заблукали
Сегодня 11:44
В Україні запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР
Сегодня 11:25
Більше ніж 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф
Сегодня 11:23
Шосткинські поліцейські врятували малолітнього хлопця від п’яної матері
Сегодня 11:10
Центр протидії дезинформації застерігає: окупанти могуть прослуховувати телефони
Сегодня 10:44
У Тростянці воду постачатимуть лише вранці та ввечері
Сегодня 10:40
Поліцейські вилучили у сумчанина гранату
Сегодня 09:59
У Сумах переселенців запрошують на екскурсію містом
Сегодня 09:26
view counter

Статьи

Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
Вчера 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
Вчера 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.