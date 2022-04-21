Мережа «АТБ» відновила роботу ще 10 магазинів у Сумах та області З поступовим поверненням до мирного життя на Сумщині почала зростати чисельність магазинів «АТБ», що відновлюють роботу в регіоні.

У Сумах знову функціонують ще 5 магазинів мережі. До переліку працюючих маркетів «АТБ» додались діючі за адресами:

- вул. Ахтирська, 4а;

- вул. Кооперативна, 13;

- вул. Я. Мудрого, 57;

- просп. Курський, 105;

- вул. Петропавлівська, 70.

Ще 5 магазинів мережі «АТБ» прийняли відвідувачів у містах Сумської області:

- Шостка – вул. Робоча, 10а та вул. Чернігівська, 14;

- Конотоп – вул. Вирівська, 52а та вул. Клубна, 127а;

- Ромни – вул. Соборна, 9.

До нинішнього часу понад 30 магазинів мережі «АТБ» відчинили свої двері у мирних регіонах України, звільнених від окупантів та безпечних для мешканців і персоналу.

Для відновлення роботи в Сумах і регіоні з метою забезпечення потреб мешканців «АТБ» вибудовує логістику та налагоджує поставки до магазинів якнайширшого асортименту продовольства та товарів першої необхідності.