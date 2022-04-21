Мережа «АТБ» відновила роботу ще 10 магазинів у Сумах та області

У Сумах знову функціонують ще 5 магазинів мережі. До переліку працюючих маркетів «АТБ» додались діючі за адресами:
- вул. Ахтирська, 4а;
- вул. Кооперативна, 13;
- вул. Я. Мудрого, 57;
- просп. Курський, 105;
- вул. Петропавлівська, 70.
Ще 5 магазинів мережі «АТБ» прийняли відвідувачів у містах Сумської області:
- Шостка – вул. Робоча, 10а та вул. Чернігівська, 14;
- Конотоп – вул. Вирівська, 52а та вул. Клубна, 127а;
- Ромни – вул. Соборна, 9.
До нинішнього часу понад 30 магазинів мережі «АТБ» відчинили свої двері у мирних регіонах України, звільнених від окупантів та безпечних для мешканців і персоналу.
Для відновлення роботи в Сумах і регіоні з метою забезпечення потреб мешканців «АТБ» вибудовує логістику та налагоджує поставки до магазинів якнайширшого асортименту продовольства та товарів першої необхідності.