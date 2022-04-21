У Сумах рятувальники ліквідували загоряння в житловому секторі (ВІДЕО) 26 квітня о 02:57 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди по вул. Жуковського, у м. Суми. На виклик залучався черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце виклику вогнеборці встановили, що полум’я охопило сарай по всій площі, який був прибудований до житлового будинку, і вже почало поширюватися на нього. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання. Для безперебійної подачі води, автоцистерни до заправляли від пожежного гідранту, що знаходився на відстані до 250 м від осередку горіння.

О 03:23 загоряння вдалося локалізувати, не допустивши подальшого поширення вогню на житловий будинок, о 04:08 – повністю ліквідувати. За попередніми даними, припустима причина загоряння – коротке замикання електромережі.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області