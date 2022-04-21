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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:1358

На Сумщині внаслідок ворожих руйнувань збитки складають близько 20 млрд гривень

Від дій армії російської федерації на Сумщині зафіксовано пошкодження та руйнування близько 1800 будівель.

Про це в ефірі Суспільного розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Попередньо, збитки, які були завдані регіону за два місяці війни — це близько 20 млрд гривень. Але повністю чітко оцінити зараз це важко. Крім того, окрім матеріальних збитків, є ще збитки, які зазнали наші підприємства. Якщо порахувати повністю всі збитки для економіки, то вони будуть в рази більшими», — зазначив керівник обласної військової адміністрації.

Також, голова Сумської ОВА повідомив: «З наступного тижня розпочинається повноцінний процес не просто закривання шифером чи плівкою дверей, вікон, а вже повноцінний процес відновлення: нові вікна, нові двері, фасади, благоустрій територій. На цьому тижні ми вже підійшли до заключення договорів з підрядними організаціями».

За інформацією Дмитра Живицького, вже завершується процес фіксування всіх збитків та злочинів російських військових. Для цього на Сумщину прибула група слідчих з ДБР. «І вже зараз ми повноцінно перейшли до розбирання завалів. Бо до цього часу треба було зберегти всі докази російських злочинів у нас в області», — зазначив голова ОВА.

Экономика
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