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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:33145

Поліцейські встановлюють обставини двох ДТП, що трапилися на Липоводолинщині

В результаті автопригод два чоловіка отримали тілесні ушкодження. За обома фактами у поліції відкрили кримінальні провадження.

Так, у неділю близько 14:30 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Галаївець, що на Липоводолинщині. Як попередньо встановили працівники поліції, 66-річний чоловік, керуючи саморобним 3-х колісним мопедом, не впорався з керуванням та перекинувся. В результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Роменської ЦРЛ. Як пізніше з’ясувалось, водій даного транспорту перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. 

Наступного дня близько 12:00 в селі Семенівка, що також на Липоводолинщині, сталась автопригода між вантажівкою та мопедом. Як попередньо встановили співробітники поліції, між автомобілем «КАМАЗ 55102», яким керував 35-річний водій, та мопедом «SPARK», за кермом якого був 26-річний чоловік, сталося зіткнення. В результаті дорожньо-транспортної пригоди мопедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений до районної лікарні.

За кожним з фактів у поліції відкрили кримінальні провадження, а саме за ознаками ч. 2 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно. Наразі поліцейські встановлюють обставини та свідків подій. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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