Служба зайнятості Сумщини: працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Починаючи з 24 лютого 2022 року, до обласної служби зайнятості звернулось 36 громадян з числа внутрішньо переміщених. Всі вони отримали статус безробітного та отримують допомогу по безробіттю, середній розмір якої становить 1800 грн.

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (24 особи).

Наразі за сприяння служби зайнятості працевлаштовано одну внутрішньо переміщену особу на посаду електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Найбільше переселенців звернулося до Шосткинської міськрайонної філії (9 чоловік), по 7 шукачів роботи отримали статус безробітного у Роменській міськрайонній філії та Сумському міському центрі зайнятості.

«Незважаючи на те, що нас теж не обминуло чорне руйнівне рашистське крило, прихисток на Сумщині знайшли мешканці Харківщини, Макіївки, Горлівки, Лубен, які стали клієнтами служби зайнятості. Більше того, так склалося, щовнутрішньо переміщеними особами в своїй області стали навіть мешканці Охтирщини та Тростянеччини, які через край випили горя від окупантів. Всім їм надається широкий спектр соціальних послуг: закріпили за кожним, хто до нас звернувся, конкретного спеціаліста, скрупульозно підбираємо підходящу роботу, уважно надаємо профорієнтаційні (а при необхідності - психологічні) послуги, шляхом організації професійного навчання пропонуємо при потребі опанувати азами нової професії у нашому відомчому навчальному закладі, активно залучаємо до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру тощо. Словом, вживаємо всіх заходів, аби людина якнайшвидше адаптувалася до нових умов та відчувала себе повноцінним громадянином, вела активний спосіб життя. Всі ці заходи спрямовані на підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці нашого краю», - зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

ДОВІДКОВО

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлено спрощену процедуру реєстрації як безробітних, умови призначення, терміни та розмір виплати допомоги по безробіттю.

Реєстрація відбувається за місцем перебування громадянина в будь-якому центрі зайнятості України. Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилась, але не має документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату, страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі.