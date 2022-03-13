Освіта у воєнний час: ситуація у Сумах Начальник управління освіти і науки Антоніна Данильченко під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові Олександрові Лисенку доповіла про поточну діяльність галузі.

Серед головного посадовець назвала завершення навчального року. Наразі освітяни намагаються встановити зв’язок із 40 родинами, по яких відсутня інформація, адже необхідно до 1 вересня завершити переведення школярів до наступного класу. Також профільне управління та заклади освіти готуються розпочати в травні набір дітей до 1-х класів.

Нині заклади загальної середньої освіти продовжують роботу в дистанційному режимі. Такий формат впроваджують і в закладах позашкільної та дошкільної освіти. Щодо останніх, освітяни опрацювали можливість поновлення приймання дітей із сімей, де обоє батьків задіяні в роботі об’єктів критичної інфраструктури. Дійшли висновку, що, з огляду на нестабільну безпекову ситуацію, можливе лише перебування невеликої кількості дошкільнят впродовж нетривалого часу без забезпечення харчування.

Міський голова доручив управлінню освіти і науки подати свої пропозиції з цього питання до Сумської обласної військової адміністрації, адже працювати так дитсадки зможуть лише після її рішення.