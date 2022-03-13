Освіта у воєнний час: ситуація у Сумах

Серед головного посадовець назвала завершення навчального року. Наразі освітяни намагаються встановити зв’язок із 40 родинами, по яких відсутня інформація, адже необхідно до 1 вересня завершити переведення школярів до наступного класу. Також профільне управління та заклади освіти готуються розпочати в травні набір дітей до 1-х класів.
Нині заклади загальної середньої освіти продовжують роботу в дистанційному режимі. Такий формат впроваджують і в закладах позашкільної та дошкільної освіти. Щодо останніх, освітяни опрацювали можливість поновлення приймання дітей із сімей, де обоє батьків задіяні в роботі об’єктів критичної інфраструктури. Дійшли висновку, що, з огляду на нестабільну безпекову ситуацію, можливе лише перебування невеликої кількості дошкільнят впродовж нетривалого часу без забезпечення харчування.
Міський голова доручив управлінню освіти і науки подати свої пропозиції з цього питання до Сумської обласної військової адміністрації, адже працювати так дитсадки зможуть лише після її рішення.
Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів. Кожен день буде присвячений окремій дисципліні....