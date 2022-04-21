Сумські лікарні відновили планові госпіталізації та операції Лікувальні заклади Сум у повному обсязі відновили планові операції

Начальник управління охорони здоров’я Олена Чумаченко під час щопонеділкової апаратної наради повідомила про те, що лікувальні заклади Сум у повному обсязі відновили планові госпіталізації.

За інформацією посадовця, наразі стаціонарне лікування проходять 726 осіб.

Заклади медицини забезпечені ліками, організовано харчування хворих. Загалом галузь продовжує працювати в режимі підвищеної готовності.

Управління охорони здоров’я займається отриманням і розподілом гуманітарної допомоги, яка надходить до міста. Зокрема, сьогодні лікарням відправлять обладнання, що надійшло у вихідні, інформцють у СМР.