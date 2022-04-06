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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:44301

Останні фейки та маніпуляції ворога

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що згенерували окупанти станом на ранок 22.04.2022 року.

Не зважаючи на спростування, надані головою Луганської ОВА С.Гайдаєм, міноборони рф продовжує стверджувати, що на Луганщині російським окупаційним військам вдалося прорватися в Рубіжному та Попасній.
Застерігаємо: це – фейк!

росія готує провокації під «чужим прапором». Війська рф збирають та планують доставити на територію прикордонних областей рф уламки збитих українських «Байрактарів» для підготовки масштабних провокацій.
Застерігаємо: це – маніпуляція!

ЗМІ рф не полишають спроб ототожнити українських військових із солдатами Третього рейху. Для цього вони публікують псевдонаукові дослідження щодо того, що «гітлерівці, як і сучасні українські націоналісти, частину своїх кривавих акцій проводили з метою дискредитації радянських воїнів-визволителів».
Застерігаємо: це – маніпуляція!

Политика Дезінформаційні вкиди Маніпуляції Фейки
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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