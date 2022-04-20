У Шостці поліцейські знайшли чоловіка, який викрав державний прапор

Про невідомого чоловіка, який на шкільному подвір’ї знімає з флагштоку прапор України, у поліцію повідомила випадкова перехожа. За вказаною адресою виїхала група реагування патрульної поліції, проте зловмисника вже на місці не було.
Поліцейські переглянули відео з камер відеонагляду, що встановлені в учбовому закладі, й одразу розпочали пошуки зловмисника.
Вже за годину поліцейські помітили на одній з вулиць міста схожого чоловіка. Ним виявився неодноразово судимий 41-річний житель Шостки. Викрадений прапор був у нього в кишені.
Державний символ правоохоронці вилучили.
Діям зловмисника буде надана відповідна правова кваліфікація.
Поліція Сумщини