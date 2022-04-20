Сумські патрульні виявили наркозакладчика (відео)

На вулиці Лебединській патрульні зупинили велосипедиста. Він помітно нервував, тож вартові порядку провели йому поверхневу перевірку.
У 26-річного чоловіка інспектори виявили 7 згортків, ймовірно, з наркотичною речовиною, зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, а також 2 пристрої для її вживання. Громадянин зізнався, що займається розповсюдженням наркотиків. Також він назвав місця, де встиг зробити так звані «закладки». На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Відомо, що за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.