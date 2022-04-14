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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:26174

У Шостці шахрайка забрала гаджет у дитини

Поліцейські викрили жінку, яка шахрайським шляхом заволоділа чужим гаджетом

Під приводом термінового телефонного дзвінка зловмисниця заволоділа мобільним телефоном неповнолітньої дівчини. Проте уникнути відповідальності жінці не вдалося, її викрили співробітники поліції за допомогою уважної потерпілої.

Повідомлення про шахрайство в поліцію надійшло від 34-річної жительки Шостки. Жінка розповіла - коли вони з донькою стояли у дворі багатоповерхівки, до них підійшла невідома жінка і попросила мобільний телефон для термінового дзвінка. Неповнолітня донька заявниці дала свій гаджет, проте вже за кілька хвилин вони виявили зникнення незнайомки разом з «мобільним».

Право Шахрайство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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