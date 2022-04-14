У Шостці шахрайка забрала гаджет у дитини

Під приводом термінового телефонного дзвінка зловмисниця заволоділа мобільним телефоном неповнолітньої дівчини. Проте уникнути відповідальності жінці не вдалося, її викрили співробітники поліції за допомогою уважної потерпілої.
Повідомлення про шахрайство в поліцію надійшло від 34-річної жительки Шостки. Жінка розповіла - коли вони з донькою стояли у дворі багатоповерхівки, до них підійшла невідома жінка і попросила мобільний телефон для термінового дзвінка. Неповнолітня донька заявниці дала свій гаджет, проте вже за кілька хвилин вони виявили зникнення незнайомки разом з «мобільним».
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