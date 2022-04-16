У Контопі, незважаючи на заборону, продають алкоголь, та ще й неповнолітнім У Конотопі поліцейські задокументували факт продажу алкоголю неповнолітній.

Так, працівники поліції помітили, як в одному із магазинів, попри заборону продажу алкоголю у будні дні, молода дівчина придбала слабоалкогольні напої. Крім того, у поліцейських виникли сумніви щодо її повноліття , віку з якого в Україні дозволене придбання таких товарів. А тому попросили дівчину пред’явити документ, що засвідчує особу і переконалися, що покупниця дійсно виявилася неповнолітньою.

Під час розмови продавчиня пояснила правоохоронцям, що дівчина виглядає як повнолітня, тому і не перевірила її документи, а з приводу заборони продажу алкогольної продукції у будні дні під час воєнного стану пояснити так нічого і не змогла.

Поліцейські склали відносно продавчині адміністративний протокол за правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами», санкція якої передбачає відповідальність у вигляді штрафу. Дані матеріали були передані на розгляд адміністративної комісії.