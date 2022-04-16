Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:55193

У Контопі, незважаючи на заборону, продають алкоголь, та ще й неповнолітнім

У Конотопі поліцейські задокументували факт продажу алкоголю неповнолітній.

Так, працівники поліції  помітили, як в одному із магазинів, попри заборону продажу алкоголю у будні дні, молода дівчина придбала слабоалкогольні напої. Крім того, у поліцейських виникли сумніви щодо її повноліття , віку з якого в Україні дозволене придбання таких товарів. А тому попросили дівчину пред’явити документ, що засвідчує особу і переконалися, що покупниця дійсно виявилася неповнолітньою.

Під час розмови продавчиня пояснила правоохоронцям, що дівчина виглядає як повнолітня, тому і не перевірила її документи, а з приводу заборони продажу алкогольної продукції у будні дні під час воєнного стану пояснити так нічого і не змогла.

Поліцейські склали відносно продавчині адміністративний протокол за правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами», санкція якої передбачає відповідальність у вигляді штрафу. Дані матеріали були передані на розгляд адміністративної комісії.

 

Право Продаж алкоголю
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
Вчера 15:17
На Сумщині рятувальники допомагають громадянам повертатися до нормального життя
Сегодня 11:28
У Контопі, незважаючи на заборону, продають алкоголь, та ще й неповнолітнім
Сегодня 10:55
У Шостці шахрайка забрала гаджет у дитини
Сегодня 10:26
За парєбрікам: на росії з малечку будуть вкладати в голови дітей власну версію «історії»
Сегодня 10:03
На Сумщині, попри війну, лісівники висаджують ліс
Сегодня 09:46
В Україні запрацював телеграм-бот для пошуку дітей
Сегодня 09:20
Ювенальні прокурори: 208 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 08:53
Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 21 квітня
Сегодня 08:18
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 21 квітня
Сегодня 08:14
У центрі Сум відключено водопостачання
Сегодня 08:07
Незареєстрована зброя: що робити?
Вчера 18:41
view counter

Статьи

Кадетський корпус має залишитися в Сумах
Вчера 14:26
Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури
Вчера 11:44
"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Вчера 11:28
МОЗ відповідає на запитання про COVID-сертифікати
19.04.2022 18:38
Охтирський музей перевозить свою експозицію після російського бомбардування
19.04.2022 13:07
"Я побачив ногу і зрозумів, що там нічого рятувати" - юнак з Сумщини, який натрапив на танки РФ
19.04.2022 12:50
У Великому Самборі на Конотопщині рашисти розстріляні амбулаторію і будинки
19.04.2022 12:45
Волонтери з Охтирки допомагають рятувати тварин з харківського "Фельдман Екопарку"
19.04.2022 12:28
Працевлаштування вимушених переселенців
19.04.2022 10:26
Удень – пік хліб, а ввечері збирав тіла загиблих: історія волонтера із Тростянця
18.04.2022 11:47
Колишній полонений військових рф розповів про підвал для катувань у Тростянці
17.04.2022 21:26
Як Сумщина першою зустріла, а згодом зупинила ворога дорогою на Київ
16.04.2022 18:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.