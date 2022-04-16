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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:46136

На Сумщині, попри війну, лісівники висаджують ліс

У держлісгоспах Сумщини висадили майже 5 мільйонів дерев та продовжують висаджувати ліс.

На Сумщині щоденно додаються нові площі молодих лісів. Лісівники створюють, відновлюють та доповнюють лісові насадження.
Наразі площа висадженого лісу складає 763,2 га, з яких 743,1 – це лісовідновлення, та 20,1 га – це ліси, створені на нових землях.
Найбільше – 10 га – висадили лісу на нових землях у Конотопському держлісгоспі, 6 га – у Лебединському, 2,1 га – у Сумському та 2 га – у Краснопільському підприємствах.
Відновили лісу найбільше шосткинські лісівники – 189 га, 146 га висадили у Конотопському держлісгоспі, 139 га – у Свеському, 96 га – у Лебединському, 53, 5 га – у Сумському, 46 га – в Охтирському, 39 га – у Тростянецькому та 34,5 га – у Краснопільському підприємствах.
Доповнення лісових культур попередніх років створення провели загалом на площі 142 га. На площі 147 га спланували забезпечити сприяння природному поновленню лісових культур.
«У цьому році, у зв'язку з воєнним станом, держлісгоспи області мали два плани на весняну лісокультурну кампанію. Один, який сформували ще до війни, на початку року. Інший, оперативний, був сформований у час активних бойових дій. На сьогодні, оперативний план воєнного часу виконаний на 155% та на вже на 82 % виконали план мирного часу», - коментує хід лісокультурної кампанії заступник начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Забара.
Лісокультурна кампанія продовжується.

Экономика Держлісгосп
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