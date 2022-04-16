За парєбрікам: депутат держдуми від Курська попалася на плагіаті у дисертації, але викрутилася Депутату Держдуми від Курська Катерині Харченко залишили ступінь доктора економічних наук.

Минулого тижня дисертаційна Рада при ВолДУ ухвалила рішення залишити ступінь доктору економічних наук депутату Держдуми Катерині Харченко, пише Курськсіті.

Нагадаємо, що 15 червня 2021 року дисертаційна Рада при Центральному економіко-математичному інституті РАН запропонувала позбавити екс-ректора КДСГА докторського ступеня. Але Міністерство освіти і науки РФ вирішило, що думка Ради при інституті РАН недостатньо авторитетна і надіслав роботу Катерини Харченко на розгляд у Волгоград.

Захист дисертації на тему «Концепція управління регіональним господарським комплексом: структурно-динамічний підхід» відбувся ще 27 грудня 2012 року. Проте за 9 років експерти Диссернету виявили багато плагіату.

Тоді Катерина Харченко зазначила, що на її погляд рада провела засідання та підготувала висновок з порушеннями процедури без аналізу аргументуючої бази, та подала скаргу, де докладно описала свою позицію.