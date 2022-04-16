За парєбрікам: на Брянщині військовий відкрив вогонь з автомата та викрав автомобіль Військовий відкрив вогонь з автомата та викрав авто у Брянській області. Про це пише "Лента.Ру", посилаючись на телеграм-канал Baza.

Як стало відомо, солдат-контрактник із Челябінської області опинився у Брянській області у квітні цього року.

Напередодні 23-річний військовослужбовець вчинив стрілянину в Унечі. Повідомляється, що він випустив у повітря чергу з автомата, а потім викрав автомобіль.

Виїхати він зміг лише до сусіднього району, там його затримали. Співробітникам поліції військовий сказав, що він дуже хотів потрапити додому.

Також відомо, що військовий був нетверезий, під час дослідження у нього виявили алкогольне сп'яніння.