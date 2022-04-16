Шосткинець подарував три автівки прикордонникам Шосткинець Віктор Ляшенко передав три придбані їм за власний кошт автівки прикордонникам, зведені загони яких воюють на фронті.

Ці автівки будуть використовуваться мобільними бойовими групами для розвідки та виконання спецзавдань.

Під час спілкування з військовими виявилося, що є потреба в бусах - для доставки у підрозділи медикаментів, запчастин, харчів, боєприпасів для легкого озброєння та забезпечення інших потреб.

Такі буси потребує і Шосткинська тероборона, і частина Нацгвардії, яка дислокується в Шостці. Тобто, потреб багато. І відповідно, треба більше фінансових донорів для оперативного закриття потреб тих, хто боронить Україну від російських окупантів.

Зараз багато машин пригоняють із-за кордону, треба швидко проходити таможенні процедури.

Тож Віктор Ляшенко вирішив зареєструвати благодійний фонд "Нестримні", щоб залучити додаткове фінансування та прискорити організаційні процеси по проходженню таможенних процедур.

Колишній військовий льотчик, Віктор Ляшенко знає, що швидкість інколи вирішує все.

Чим швидше ми закриємо потреби наших захисників, тим збережемо життя багатьох та прискоримо нашу перемогу.